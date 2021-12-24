Hindistan yüksek mahkemesinden Uttar Pradesh eyaletinde seçimlerin ertelenmesi çağrısı

Hindistan'da yüksek mahkeme, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle oluşabilecek vaka artışlarını engellemek için Uttar Pradesh eyaletindeki seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Allahabad Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde artışa geçen Kovid-19 vaka sayılarına işaret edilerek Federal Seçim Kurulu ve Başbakan Narendra Modi'den eyalet seçimlerini 2 ay ertelemesi istendi.

Açıklamada, seçimlerin ertelenmesinin yanı sıra kalabalık siyasi etkinliklerin de yasaklanması gerektiği vurgulandı.

Yüksek mahkeme hakimlerinden Shekhar Kumar Yadav, yaptığı açıklamada, seçim yaklaştıkça partilerin ekiplerini harekete geçirdiği ve yüz binlerce kişiyle mitingler düzenleyeceğine işaret ederek gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda felaketle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Eyalet seçimlerinin Şubat 2022'de yapılması planlanıyor. Uttar Pradesh eyaleti 2024 genel seçimleri için kritik bölgeler arasında yer alıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığına göre, ülkede bugüne kadar 358 Omicron varyantı tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 34 milyon 772 bini aşarken 479 bin 133 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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