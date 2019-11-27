Hindistan yörüngeye 14 uydu fırlattı

27.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:08

Hindistan, 13'ü ABD'li bir şirkete, biri kendisine ait 14 uyduyu yörüngeye gönderdi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, uyduların, Andra Pradeş eyaletinde Satiş Davan Uzay Merkezi'nden, PSLV-C47 roketiyle yerel saatle 09.28'de başarıyla fırlatıldığı ve uyduların yörüngeye yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, uydular arasında yer alan Hindistan'a ait Cartosat-3'ün, dünyanın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekeceği ve görev süresinin beş yıl olduğu kaydedildi.

Hindistan'ın bugüne dek farklı ülkelere ait 300'ün üzerinde uyduyu başarıyla yörüngeye gönderdiği, bu durumun ISRO ve Hindistan için bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, Cartosat-3'ün Hindistan'ın en yüksek çözünürlüklü sivil uydusu olduğunu vurgulayarak, "Cartosat-3, kurumumuz tarafından bugüne dek geliştirilen en karmaşık ve gelişmiş gözlem uydusu." diye konuştu.

Cartosat-3'ün 1600 kilo ağırlığında olduğu, büyük ölçekli kentsel projeler, kırsal kaynaklar ve altyapı gelişimi, kıyı ve toprak örtüsünü takip edeceği aktarıldı.

Vikram modülüyle irtibat kesilmişti

Hindistan, Chandrayaan-1 uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.

ISRO, Chandrayaan-2 uzay aracının, 7 Eylül'de Ay'a inişi sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram modülüyle irtibat kuramamıştı.

Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş başarılı olsaydı Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.

Kaynak: AA