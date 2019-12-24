Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto

24.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:39

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası değişikliğini yüzlerce öğrenci ve aktivist Yeni Delhi sokaklarında protesto etti.



Parlamentoya kadar yürüyen göstericiler, "Biz, Hindistan halkı" pankartı açtı ve Başbakan Narendra Modi ve güvenlik güçlerine karşı sloganları attı. Euronews.com'da Görüntüle