Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto
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Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto

Parlamentoya kadar yürüyen göstericiler, "Biz, Hindistan halkı" pankartı açtı ve Başbakan Narendra Modi ve güvenlik güçlerine karşı sloganları attı.

24.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:39
Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto

'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası değişikliğini yüzlerce öğrenci ve aktivist sokaklarında protesto etti.


Parlamentoya kadar yürüyen göstericiler, "Biz, Hindistan halkı" pankartı açtı ve Başbakan Narendra Modi ve güvenlik güçlerine karşı sloganları attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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