Hindistan: Yeni doğan bebek hastanedeki köpek saldırısında öldü
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Hindistan: Yeni doğan bebek hastanedeki köpek saldırısında öldü

Hindistan'da polis, yeni doğan bir bebeğin ameliyathanede köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği hastaneyi mühürledi; çalışanlaraysa taksirle adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

14.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:10
Hindistan: Yeni doğan bebek hastanedeki köpek saldırısında öldü

'da , yeni doğan bir bebeğin ameliyathanede köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği hastaneyi mühürledi; çalışanlaraysa taksirle adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.


Soruşturma görevlisi salı günü yaptığı açıklamada, 3 saatlik bebeğin, hastaneye pencereden giren bir grup köpeğin saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Saldırı sonucu bütün vücudu yara alan bebeğin hayatını kaybettiği, kesin ölüm nedeni içinse otopsi raporunun beklendiğini belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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