Hindistan: Yeni bulunan yılan türüne Harry Potter karakterinin ismi verildi Hindistan'da yeni bir tür olduğu belirlenen yeşil renkli bir engerek yılanına Harry Potter filmlerindeki Salazar Slytherin adlı karakterin adı verildi. Ulusal Biyoloji Bilimleri Merkezi söz konusu yılan türünün yeni ismini "Trimeresurus Salazar" olarak belirledi.

Hindistan'da yeni bir tür olduğu belirlenen yeşil renkli ve kendine özgü çizgili desenleri olan bir engerek yılanına Harry Potter filmlerindeki Salazar Slytherin adlı karakterin adı verildi. Ulusal Biyoloji Bilimleri Merkezi söz konusu yılan türünün yeni ismini "Trimeresurus Salazar" olarak belirlediklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com