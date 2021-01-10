Hindistan, yanlışlıkla sınırı geçen 6 Pakistanlıyı ülkelerine geri gönderdi
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Hindistan, yanlışlıkla sınırı geçen 6 Pakistanlıyı ülkelerine geri gönderdi

10.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:54
Hindistan, yanlışlıkla sınırı geçen 6 Pakistanlıyı ülkelerine geri gönderdi

YENİ Hindistan, yanlışlıkla sınırı geçen 6 Pakistanlıyı geri gönderdi.

YENİ Hindistan, yanlışlıkla sınırı geçen 6 Pakistanlıyı geri gönderdi.

Hindistan Sınır Güvenliği Gücünden (BSF), yapılan yazılı açıklamada, dün, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Amritsar'daki sınır hattından 6 kişinin Hindistan topraklarına kaçak yollarla geçiş yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, Hint topraklarına yanlışlıkla geçtiği belirlenen 6 Pakistanlının ülkelerine dönmelerinin sağlandığını kaydedildi.

BSF, söz konusu kişilerde sakıncalı bir duruma rastlanılmaması ve Pakistanlı yetkililerin talebi üzerine salıverilmesi işleminin yapıldığını vurguladı.

Hint sınır güvenlik güçleri tarafından geçen yıl da sınırı yanlışlıkla geçen 6 Pakistanlı ülkesine teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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