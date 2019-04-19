Hindistan: Yanlışlıkla İktidar Partisine Oy Veren Seçmen İşaret Parmağını Kesti
Hindistan’da bir seçmen, yanlış partiye oy verdiğini anlayınca, eve gidip kendini cezalandırmak için işaret parmağını satırla kesti.
Hindistan'da bir seçmen, yanlış partiye oy verdiğini anlayınca, eve gidip kendini cezalandırmak için işaret parmağını satırla kesti.
Pawan Kumar isimli Hint vatandaşının, sosyal medyada paylaştığı görüntüler bir anda 'tıklanma' rekoru kırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com