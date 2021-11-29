Hindistan, yabancı turistler için Kovid-19'a yönelik yeni kurallar getirdi

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkeye gelen yabancı yolcular için yeni tip koronavirüse (KOVİD-19) yönelik yeni kurallar uygulama kararı aldı.

Bakanlıktan yayımlanan güncellenmiş raporda, "Mevcut kılavuzlar, artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Endişe Verici Varyant' olarak sınıflandırılan yeni Omicron varyantının bildirilmesi ışığında revize edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ülkede 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek karara göre, Hindistan'a seyahat edeceklerin, planlanan seyahatten önceki son 14 günlük seyahat detaylarını da içeren çevrim içi "bireysel beyan formunu" doldurması gerekiyor.

Öte yandan, Bakanlık tarafından belirtilen "risk altındaki ülkelerden" gelen yolcuların, Hindistan'a geldikten sonra PCR testi vermesi gerekecek.

Sağlık Bakanlığı, "risk altındaki ülkeleri" sıraladı

Kararda, "Bu yolcuların, havalimanından ayrılmadan veya bağlantılı bir uçuşa başlamadan önce test sonuçlarını beklemeleri gerekecek. Test sonucu negatif çıkanlar 7 gün boyunca ev karantinasına alınacak. Hindistan'a varışın 8. gününde yenilenen test de negatifse, sonraki 7 gün boyunca sağlık durumlarını kendileri takip edecek." ifadeleri yer aldı.

Diğer ülkelerden gelen yolcuların ise "havalimanından ayrılmalarına izin verileceği ve varıştan sonraki 14 gün boyunca sağlık durumlarını kendi kendilerine izleyecekleri" belirtilen kararda, ayrıca toplam yolcu sayısının yüzde 5'ine havalimanında rastgele PCR testi uygulanacağını kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yayımlanan ayrı bir bildiride de "risk altındaki ülkeler" kapsamına "Birleşik Krallık dahil Avrupa'daki ülkeler", Güney Afrika, Brezilya, Bangladeş, Botsvana, Mauritius, Yeni Zelanda, Zimbabve, Singapur, İsrail, Çin ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi alındı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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