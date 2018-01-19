Hindistan ve Pakistan Sınırında Gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki Himalaya sınır bölgesinde bulunan Keşmir'de köyler ve sınır karakollarının soyulması nedeniyle gerginlik baş gösterdi. İki ülkeden yetkililer son olaylarda üç sivil ve bir askerin hayatını kaybettiğini ve şiddet olaylarını başlatan her iki tarafın da birbirini suçladığını kaydetti.

Hindistanlı yetkililer iki sivil ve bir askerin öldüğünü en az 10 sivilin ve 2 askerin Hindistan kontrolündeki Kaşmir'de yaralandığını açıklarken, Pakistanlı yetkililer ise Pencab'da Hintlilerin çıkardığı yangında bir sivilin öldüğünü dokuz kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Hintli bir askeri görevli, Hintlilerin Pakistan'ın birçok sınır karakoluna ateş açtığını ve bunun 2003 yılındaki ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirdiğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın ateşkes ihlalini kınadı. - İstanbul