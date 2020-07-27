Hindistan ve İsrail'in ürettiği Covid-19 testleri için son aşamaya gelindi
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Hindistan ve İsrail'in ürettiği Covid-19 testleri için son aşamaya gelindi

Hindistan ve İsrail arasında yapılan iş birliği ile iki ülkenin bilim insanları tarafından üzerinde çalışılan ve saniyeler içerisinde sonuç veren koronavirüs (Covid-19) testinin geliştirilmesinde son aşamaya gelindi.

Hindistan ve İsrail'in ürettiği Covid-19 testleri için son aşamaya gelindi
27.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:26

Hindistan ve İsrail arasında yapılan iş birliği ile iki ülkenin bilim insanları tarafından üzerinde çalışılan ve saniyeler içerisinde sonuç veren koronavirüs (Covid-19) testinin geliştirilmesinde son aşamaya gelindi.

Saniyeler içerisinde sonuç verdiği belirtilen bu testlerin son aşamalarına ilişkin çalışmaları tamamlamak üzere İsrail'den uzman bir ekibin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldiği aktarıldı. İsrail'in Hindistan Büyükelçisi Ron Malka, testlerin salgının gidişatını değiştirebileceğini savundu.

İKİ ÜLKE ANLAŞMA YAPMIŞTI

İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  İsrail ve Hindistan arasında koronavirüs testlerinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaların yapıldığını duyurmuştu.


Kaynak: DHA

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