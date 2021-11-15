Hindistan ve Güney Afrika, DTÖ'de Küresel e-Ticaretin Kapsayıcı Gelişimi için Çağrıda Bulundu

Hindistan ve Güney Afrika, COVID-19 salgını sırasında "kötüleşen" zengin ve fakir arasındaki dijital uçurumu kapatmak için teknoloji transferi de dahil olmak üzere küresel e-ticaretin kapsayıcı gelişimi için ortak girişim arayışındalar. Her iki ülke de geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ortak bir başvuruda bulundu.

Ortak belge, gelişmekte olan ülkelerin veri egemenliğine ilişkin yasalar çıkarması ve ticari rekabet gücünü canlandırmak için politikalarını ve mali alanlarını korumaları gereğinin altını çizdi.

Ortak belge, e-ticaretin ticaretle ilgili yönlerine ilişkin DTÖ müzakerelerinin savunucuları tarafından 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Cenevre'deki 12. DTÖ Bakanlar Konferansında önemli bir anlaşmaya varmak için gösterilen çabalara karşı çıkıyor. Ortak belgede, "Üç gelişmiş ülke (ABD, Japonya ve Almanya) birlikte küresel e-ticaret satışlarının yüzde 45'ini oluşturuyor... ve bir avuç dijital platform sınır ötesi e-ticaret pazarlarını ele geçirdi. " ifadesi yer alıyor. İki ülke, DTÖ Ticaret ve Kalkınma Komitesi'ne sunulan bildiride, Covid-19 dijital platformların ve büyük teknoloji firmalarının pazar hakimiyetini daha da artırdığını belirttiler.

Ortak belgede yurtiçi verileri kontrol etmenin önemi konusunda, "Verilerin toplanması, depolanması ve işlenmesi ve kalkınma için akışlarının düzenlenmesi ihtiyacı iyi anlaşılmıştır. Bunun için, veri egemenliğine ilişkin yasalar gibi ulusal yasa ve yönetmeliklerin tasarlanması ve yürürlüğe girmesi gerekmektedir. " ifadesi yer almaktadır.

Ortak belge ayrıca, 3D baskıya yapılan yatırımlar iki katına çıkarsa, 2040 yılına kadar sınır ötesi fiziksel küresel ticaretin neredeyse yüzde 40'ını potansiyel olarak değiştirebilecek 3D baskıyla ilgili endişeleri de gündeme getirdi. En çok etkilenen sektörler arasında Hindistan'da tekstil ve giyim, ayakkabı, otomobil bileşenleri, oyuncaklar, mekanik aletler ve el aletleri gibi emek yoğun sektörler yer alacak.

Kaynak: fibre2fashion

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet