Hindistan ve Fransa ortak hava tatbikatına başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Hindistan ve Fransa ortak hava tatbikatına başlıyor

19.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:05
Hindistan ve Fransa ortak hava tatbikatına başlıyor

Hindistan'ın, Fransa ile 5 gün sürecek ortak askeri hava tatbikatına başlayacağı bildirildi.

Hindistan'ın, Fransa ile 5 gün sürecek ortak askeri hava tatbikatına başlayacağı bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Hava Kuvvetleri ve Fransa Hava Kuvvetleri ile Uzay Kuvvetleri tarafından ortaklaşa düzenlenecek "Ex Desert Knight-21" tatbikatı, 20-24 Ocak tarihlerinde Hindistan'ın Racastan Eyaleti'ndeki Codpur Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Fransa, ortak tatbikata Rafale savaş uçakları, "Airbus A-330 MRTT" tipi çok amaçlı nakliye ve tanker uçağı, "A-400M" tipi taktik nakliye uçağı ile katılırken, Hindistan Mirage 2000, Su-30 MKI, Rafale savaş uçakları ve "IL-78" tipi yakıt ikmal uçağı ile katılacak.

İki ülke, savunma iş birliğinin parçası olarak en son 2019 yılında Fransa'nın Monte de Marsan Hava Üssü'nde "Garuda" adlı ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Mesut Bakkal Emre Taşdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan ve Fransa ortak hava tatbikatına başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 21:08:22. #1.14#
title