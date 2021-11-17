Hindistan ve Fransa'dan her türlü terör eylemine kınama - Haberler
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Hindistan ve Fransa'dan her türlü terör eylemine kınama

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Hindistan ve Fransa'dan her türlü terör eylemine kınama

Hindistan ve Fransa terörle mücadele ortak çalışma grubunun, sınır ötesi terörizm dahil her türlü terör eylemini kınadığı bildirildi.

Hindistan ve Fransa terörle mücadele ortak çalışma grubunun, sınır ötesi terörizm dahil her türlü terör eylemini kınadığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, iki ülke çalışma grubunun Paris'teki toplantısından sonra yapılan ortak açıklamada, sınır ötesi terör eylemleri dahil her türlü terör eylemi kınanırken, terörle mücadele konusunda "ortak hareket etme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, aralarında Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mücahidin ve El Kaide gibi terör örgütlerine karşı mücadele ve terör saldırılarının faillerinin yakalanması konularında ortak eylem planının önemine işaret edildi.

Hindistan ve Fransa delegeleri, tüm ülkelerin başka ülkelere karşı terörist saldırılar planlayan militanların barındırılması ve eğitilmesine karşı gerekli tedbirleri almasının ve topraklarını söz konusu unsurlardan temizlenmesinin öneminin altını çizdi.

Açıklamada, terörle mücadele konusundaki mevcut iş birliği Hindistan-Fransa stratejik ortaklığının "köşe taşı" olarak tanımlandı.

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