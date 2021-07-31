Hindistan ve Çin, sınırdaki gerginliği düşürmek için görüştü

Hindistan ve Çin'in üst düzey askeri yetkililerinin, iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgelerinde yaşanan gerginliği azaltmak için bir araya geldiği bildirildi.

Hindistan ve Çin'in üst düzey askeri yetkililerinin, iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgelerinde yaşanan gerginliği azaltmak için bir araya geldiği bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar yaptığı açıklamada, sınırdaki gerilimin Çin ve Hindistan bağlarını derinden rahatsız ettiğini ifade etti.

Jaishankar açıklamasında, Çin tarafını herhangi tek taraflı adımın kabul edilemez olduğu konusunda uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da taraflar arasındaki soğukluğun iki tarafa da fayda sağlamadığını, Çin'in meseleyi diyalog yoluyla çözmek istediğini bildirdi.

Merkezi ABD'de bulunan yayın organı Bloomberg'in 4 Hint yetkiliye dayandırdığı haberinde, 28 Haziran'da Hindistan'ın sınır bölgesine en az 50 bin asker gönderdiği bildirilmişti.

Yetkililer, askerlerin yanı sıra bölgeye ağır silahlar ve savaş uçaklarından oluşan filolar da yollandığını ifade etmişti. Hint ordusu ise konuyla ilgili resmi açıklama yapmamıştı.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yılki çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, bu çatışmanın ardından daha da artmış ve iki nükleer gücün birliklerinin sınırda teyakkuz haline geçmesiyle Hindistan Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise Doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleri ile daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocak ayında yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer