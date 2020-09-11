Hindistan ve Çin, sınır birliklerinin geri çekilmesine karar verdi Çin ve Hindistan, tartışmalı sınır bölgelerindeki birliklerin geri çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Çin ve Hindistan, tartışmalı sınır bölgelerindeki birliklerin geri çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan ve Çin arasında son zamanlarda yaşanan gerginliğin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, bakanların sınırda konuşlanan askeri güçlerin geri çekilmesi, gerekli mesafenin sağlanması ve bölgedeki gerginliği azalması için iki ülke arasında diyalogun devam etmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Taraflar arasında daha önce 5 kez askeri düzeyde görüşme gerçekleştirilmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştı. Geçtiğimiz hafta Ladakh bölgesinde birbirlerini sınır ihlali ve bölgede atış yapmakla suçlamasının ardından iki ülke arasında gerginlik artmış, sınıra binlerce asker konuşlandırmıştı.

Çin'in Mayıs ayında askeri kuvvetlerini sınıra yerleştirmesinin ardından Hindistan, Çin'i kendisine ait bölge sınırlarını ihlal etmekle suçlamıştı. Yaşanan olayın ardından Haziran ayında Ladakh bölgesinde bulunan Galwan vadisinde iki ülke arasında sıcak çatışma yaşanmış, Hindistan ordusundan 20 asker hayatını kaybetmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA