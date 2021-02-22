Hindistan ve Çin orduları anlaşmazlık yaşadıkları Pangong Gölü'nden geri çekildi
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BBC

Hindistan ve Çin orduları anlaşmazlık yaşadıkları Pangong Gölü'nden geri çekildi

22.02.2021 04:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 04:51
Hindistan ve Çin orduları anlaşmazlık yaşadıkları Pangong Gölü'nden geri çekildi

Hindistan ve Çin, Himalaya dağlarında sınır anlaşmazlığı yaşadıkları bir göldeki güçlerini tamamen geri çekti.

Hindistan ve Çin, Himalaya dağlarında sınır anlaşmazlığı yaşadıkları bir göldeki güçlerini tamamen geri çekti.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin Cumartesi günü tamamlandığı duyuruldu.

İki ülkenin sınır anlaşmazlığı nedeniyle Haziran 2020'de yaşanan çatışmalarda 24 asker hayatını kaybetmişti.

Hindistan ve Çin, sınırın anlaşmazlık yaşanan diğer bölgelerinde de gerilimi azaltmak istediklerini açıkladı.

Geri çekilme planı 11 Şubat'ta duyurulmuştu.

Bu aşamaya gelinmesi için iki taraftan komutanların dokuz toplantı yapması gerekti.

Hindistan ve Çin uzun yıllardır devam eden sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1962'de savaşa girmişti.

İki ülkenin 3 bin 440 kilometrelik sınırı bulunuyor.

Göller, nehirler ve buzullarla dolu bölgenin coğrafi yapısı, üzerinde uzlaşılmamış sınırların kontrolünü zorlaştırıyor.

İki ülkenin askerleri sık sık karşı karşıya gelse de, bu çatışmalarda silah veya patlayıcı kullanmama konusunda bir anlaşma mevcut.

Hindistan Haziran 2020'de en az 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmada Çin askerlerinin taşlar ve çivili sopalar kullandığını açıklamış, Çin ise yumruk yumruğa bir kavganın gerçekleştiğini belirtmişti.

Çin bu çatışmanın ardından Tibet platosundaki askerlerini eğitmesi için 20 dövüş sporu eğitmenini bölgeye göndermişti.

BBC
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