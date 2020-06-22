Hindistan ve Çin askeri düzeyde görüştü
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Hindistan ve Çin askeri düzeyde görüştü

YENİ Hindistan ve Çin, iki ülke sınırında yer alan Ladakh'ın Moldo bölgesinde Yeni Delhi ve Pekin yönetimi arasında devam eden anlaşmazlığa ilişkin tartışmaları ele almak ve tansiyonu yatıştırmak için askeri düzeyde görüştü.

Hindistan ve Çin askeri düzeyde görüştü
22.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:29

YENİ Hindistan ve Çin, iki ülke sınırında yer alan Ladakh'ın Moldo bölgesinde Yeni Delhi ve Pekin yönetimi arasında devam eden anlaşmazlığa ilişkin tartışmaları ele almak ve tansiyonu yatıştırmak için askeri düzeyde görüştü.

Ordu kaynakları Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) Çin tarafında gerçekleşen görüşmeyi doğrulayarak, bunun 6 Haziran'da Çin ile Hindistan arasındaki tartışmalı bölgede mevcut durumun çözümüne ve tansiyonu yatıştırmaya yönelik askeri düzeyde gerçekleşen ikinci toplantı olduğunu belirtti.

İki ülke askerleri, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüne yol açan çatışmanın ardından ilk kez toplandı.

Hint basınında, Çin tarafının 15 Haziran'da Galwan Vadisi'nde bir Çinli subayın öldüğünü doğruladığı öne sürüldü.

Öte yandan Hindistan, sınır hattındaki olağan üstü şartlar sebebiyle askerlerin ateşli silah taşımasına izin verdi. Hindistan ile Çin arasında 1993'te imzalanan anlaşmaya göre, sınır devriyelerindeki askerlerin silah taşımaması kararlaştırılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Hindistan ve Çin'in bölgedeki durumun askeri ve diplomatik yollarla çözümü için iletişim halinde olduğunu belirtti.

Sikkim'de arbede yaşandı

NDTV kanalındaki habere göre, Sikkim eyaletinde Çin ile Hindistan sınırında iki ülke askerleri arasında yumruk yumruğa arbede yaşandı. Söz konusu görüntülerin ne zaman çekildiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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