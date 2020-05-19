Hindistan ve Bangladeş'te etkili olması beklenen fırtına öncesi tahliyelere başlandı
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Hindistan ve Bangladeş'te etkili olması beklenen fırtına öncesi tahliyelere başlandı

Bengal Körfezi'nde oluşarak Hindistan ve Bangladeş'e doğru hızla ilerleyen Amphan fırtınası nedeniyle bölgedeki halk tahliye ediliyor.

Hindistan ve Bangladeş'te etkili olması beklenen fırtına öncesi tahliyelere başlandı
19.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:20

Bengal Körfezi'nde oluşarak Hindistan ve Bangladeş'e doğru hızla ilerleyen Amphan fırtınası nedeniyle bölgedeki halk tahliye ediliyor.

Bangladeş Afet Yönetimi Bakanı Enamur Rahman, Amphan fırtınasının Hindistan ve Bangladeş sınırına 36 saatten daha az bir süre içinde ulaşmasının ve bölgede şiddetli rüzgar ve yağmura neden olmasının beklendiğini duyurdu.

Rahman, yetkililere, fırtına nedeniyle 5 milyondan fazla insanı korumak için binlerce sığınmaevi ve geçici barınak hazırlama talimatı verdiğini ve bazı bölgelerde tahliye işleminin başladığını belirtti.

İnsanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyabilmeleri ve maske takabilmeleri için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Rahman, 5 milyondan fazla insanı barındıracak 12 bin geçici barınak kurduklarını kaydetti.

Amphan fırtınasının Bengal Körfezi'nde kaydedilen en güçlü fırtına olduğu ve hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı ifade ediliyor.

Fırtınanın Hindistan ve Bangladeş sınırına yarın akşam ulaşması ve karaya çıkmasının ardından 21 Mayıs'a kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odisha eyaletinde 1999'da yaşanan ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga ise yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

Hindistan'da fırtına öncesi tahliye başladı

Hintli yetkililer, Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta yakınlarındaki Ganj Nehri deltasındaki yerleşim yerlerinde halkın tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.

Ulusal Sivil Savunma Birimi Genel Müdürü S.N. Pradhan, en kötü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurgulayarak, afet ve acil durum ekiplerinin Batı Bengal ve Odisha eyaletinde konuşlandığı bilgisini paylaştı.

Batı Bengal eyaletinde 200 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliyesi öngörülürken, Odisha eyaletinde ise bir milyondan fazla kişiye yönelik geçici barınaklar hazırlanmaya başlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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