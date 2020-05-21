Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Amphan Kasırgası'nda ölü sayısı 24'e yükseldi YENİ Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.

YENİ Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.

Hint basınındaki haberlere göre, Bengal Körfezi'nde oluşan ve hızı saatte 185 kilometreye kadar ulaşan Amphan Kasırgası'nda çok sayıda ev ve ekili alan zarar görürken, ağaçlar köklerinden söküldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, eyalette felaket nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Banerjee, kasırganın eyalet genelinde ne kadar hasara yol açtığının hesaplanmasının şimdilik güç olduğunu ifade ederek, "Üç krizle karşı karşıyayız. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), evlerine dönmekte olan binlerce göçmen işçi ve şimdi de kasırga." dedi.

Odişa eyaletinde de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Bengal'de 500 bin, Odişa'da ise 100 binin üzerinde kişi barınaklara yerleştirildi.

Kalküta eyaletinde bir okulun çatısı şiddetli rüzgar dolayısıyla uçtu.

Kalkütalı taksi şoförü Cavid Han, yaptığı açıklamada, "Daha önce böyle bir şey görmedik veya işitmedik. Pencereler sarsıldı, ev sallandı, dışarıda ağaçların bazıları yerlerinden söküldü. Öleceğimizi düşündük." dedi.

Bangladeş'te 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

Bangladeşli yetkililerse kasırgada şu ana dek 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Kasırga nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te yaklaşık 3 milyon kişi tahliye edildi.

Tropikal fırtınalar, yılın bu zamanında sıkça görülüyor

Amphan Kasırgası'nın hızının saatte 270 kilometreye kadar ulaştığı bildirilmişti.

Bangladeş ile Hindistan'ı Kasım 2019'da vuran Bulbul Kasırgası'nda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: AA