Hindistan ve Bangladeş'te Amphan Kasırgası nedeniyle en az 106 kişi hayatını kaybetti Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nda 106 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nda 106 kişi yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Bengal Körfezi'nde oluşan ve hızı saatte 185 kilometreye kadar ulaşan Amphan Kasırgası'nda çok sayıda ev ve ekili alan zarar gördü, ağaçlar köklerinden söküldü.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada eyalette kasırga nedeniyle 80 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bangladeş Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ayeşa Akhter ise ülkede 26 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Batı Bengal hükümetinden bir yetkili, sadece eyalette kasırganın 13,2 milyar dolarlık zarara yol açtığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kasırgadan en çok etkilenen Batı Bengal eyaletine ziyaret gerçekleştirerek, Banerjee ile görüştü.

Modi ve Banerjee, helikopterle kasırganın etkili olduğu bölgeleri inceledi.

Modi, burada yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin, kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilmek üzere 2 bin 630 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 650 dolar yardımda bulunacağını söyledi.

Başbakan Modi, Batı Bengal için 132 milyon dolar acil yardım fonu oluşturulduğunu da belirtti.

Bangladeş'te ilk değerlendirmelere göre, 130 milyon dolarlık maddi hasar oluştu. Kasırganın etkili olduğu bölgelerde 11 kilometre uzunluğunda yol, 200 köprü ve menfez hasar gördü.

Tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülüyor

Amphan Kasırgası'nın hızının saatte 270 kilometreye kadar ulaştığı bildirilmişti.

Bangladeş ile Hindistan'ı Kasım 2019'da vuran Bulbul Kasırgası'nda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: AA