Hindistan ve Bangladeş'i birbirine bağlayacak dostluk köprüsü açıldı
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Hindistan ve Bangladeş'i birbirine bağlayacak dostluk köprüsü açıldı

09.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:10
Hindistan ve Bangladeş'i birbirine bağlayacak dostluk köprüsü açıldı

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'la Bangladeş'i birbirine bağlayacak köprünün açılışını yaptı.

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'la Bangladeş'i birbirine bağlayacak köprünün açılışını yaptı.

Başbakan Modi, bugün Hindistan'ın kuzeydoğudaki sınır eyaleti Tripura ile Bangladeş'i birbirinden ayıran Feni Nehri üzerine inşa edilen köprünün açılışına video konferansla katıldı.

Açılış konuşmasında, "Bu köprü, sadece Hindistan ve Bangladeş arasındaki dostluğu güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda iki ülke arasında güçlü bir ticari bağ da kurdu." ifadesini kullanan Modi, tüm bölgenin kuzeydoğu Hindistan ile Bangladeş arasında bir ticaret koridoru olarak geliştirildiğini belirtti.

Modi, son yıllarda gerçekleştirilen demir yolu ve nehir yolu projelerinin bu yatırım ile daha da güçlendirildiğini vurguladı. Hindistan Başbakanı, köprünün Tripura'nın yanı sıra, Güney Assam, Mizoram ve Manipur eyaletlerinin de Bangladeş ve Güneydoğu Asya ile bağlantısını kuracağını söyledi.

Bangladeş'in Chittagong limanını, alternatif bir nehir yolu üzerinden Hindistan'ın kuzeydoğusuna bağlamak için çabaların sürdüğünü aktaran Modi, Sabroom'daki entegre edilmiş kontrol noktasının da ayrıca depolar ve konteyner aktarma tesisleri ile tam teşekküllü bir lojistik merkez olarak çalışacağını söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, köprünün adının, iki ülke arasındaki gelişen ilişkileri ve dostluğu temsil ettiği gerekçesiyle Dostluk Köprüsü (Maitri Setu) olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 1,9 kilometre uzunluğundaki köprünün, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin Sabroom kasabası ile Bangladeş'teki Chittagong bölgesinin Ramgarh kasabasını birbirine bağladığı bildirildi.

Köprünün iki ülke arasındaki ticareti ve halklar arası arasındaki etkileşimi artıracağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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