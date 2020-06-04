Hindistan ve Avustralya, savunma ve iş birliğinin güçlendirilmesi anlaşması imzaladı
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Hindistan ve Avustralya, savunma ve iş birliğinin güçlendirilmesi anlaşması imzaladı

YENİ Hindistan ve Avustralya, Hint-Pasifik denizcilik konularıyla savunma ve iş birliğinin güçlendirilmesi alanlarında bir dizi anlaşma imzaladı.

Hindistan ve Avustralya, savunma ve iş birliğinin güçlendirilmesi anlaşması imzaladı
04.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:13

YENİ Hindistan ve Avustralya, Hint-Pasifik denizcilik konularıyla savunma ve iş birliğinin güçlendirilmesi alanlarında bir dizi anlaşma imzaladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, yaptığı açıklamada, Hindistan ile savunma ve iş birliğinin güçlendirilmesiyle Hint-Pasifik denizcilik konularında anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Anlaşmalar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison arasındaki "sanal zirvede" imzalandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, denizcilik anlaşmasının taraflar asındaki kapsamlı stratejik ortaklığın bir parçası olarak güvenlik ve savunma ilişkisinde ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

İki ülke arasında imzalanan karşılıklı lojistik destek anlaşmasının, taraflara birbirlerinin askeri üslerine erişim hakkı verdiği kaydedildi.

Siber teknoloji ve ticaret konusunda da anlaşmaya varıldı

Hindistan ile savunma ve iş birliğinin güçlendirilmesiyle Hint-Pasifik denizcilik konularında anlaşmaların yanı sıra iki ülke arasında, siber teknoloji ve ticaret konusunda da anlaşmaya varıldı.

Sanal zirvede konuşan Modi, "Hindistan ve Avustralya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık ile iş birliğimizde zirveye ulaşmak istiyoruz." dedi.

Morrison ise ilişkiyi artırmanın taraflar aralarında güven yaratacağını kaydetti.

Hindistan ve Avustralya, savunmayı ikili ilişkilerin önemli bir unsuru olarak görürken, son zamanlarda taraflar arasında çeşitli askeri tatbikatlar gerçekleştirildi.

Zirvenin, her iki ülkenin de Çin'le ilişkilerinin gerildiği bir döneme denk geldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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