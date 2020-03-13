Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi
Protestoculardan görüntüler Pankartlardan detaylar Sloganların atılmasıHindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler...
13.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:20
Protestoculardan görüntüler
Pankartlardan detaylar
Sloganların atılması
Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.
Endonezya'nın Cakarta kentinde toplanan göstericiler, yasa değişikliğini protesto etti.
.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi