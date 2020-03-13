Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi Protestoculardan görüntüler Pankartlardan detaylar Sloganların atılmasıHindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler...

Protestoculardan görüntüler

Pankartlardan detaylar

Sloganların atılması

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

Endonezya'nın Cakarta kentinde toplanan göstericiler, yasa değişikliğini protesto etti.

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Kaynak: AA