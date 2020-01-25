Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Hindistan'ın Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası protesto edildi.
25.01.2020 23:53 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:55
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Hindistan'ın Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası protesto edildi.
Kaynak: AA