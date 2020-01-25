Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi
Haberler » Güncel » Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Haber

Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Hindistan'ın Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası protesto edildi.

25.01.2020 23:53 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:55
Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi

'nin başkenti Londra'da, 'ın Pakistan, Afganistan ve 'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası protesto edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler