Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi
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Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi

Hindistan'da yüzlerce öğrenci ve profesör Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde ülkedeki tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı yürüyen protestoculara maskeli kişilerce düzenlenen saldırıyı protesto etti.

09.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:21
Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi

'da yüzlerce öğrenci ve profesör, Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı yürüyen göstericilere maskeli kişilerce düzenlenen saldırıyı protesto etti.


Yeni Delhi'de İnsan Kaynakları ve Kalkınma Bakanlığı'na doğru yürüyen kalabalık saldırıya uğrayan mağdurlar için adalet çağrısında bulundu. Geçen pazar üniversite kampüsüne giren bir grup maskeli kişi binaları tahrip etmiş profesör ve öğrencilere saldırmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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