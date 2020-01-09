Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi
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Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi

Hindistan'da yüzlerce öğrenci ve profesör Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde ülkedeki tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı yürüyen protestoculara maskeli kişilerce düzenlenen saldırıyı protesto etti.

09.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:21

'da yüzlerce öğrenci ve profesör Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde ülkedeki tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı yürüyen protestoculara maskeli kişilerce düzenlenen saldırıyı protesto etti.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi
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