Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi
Hindistan'da yüzlerce öğrenci ve profesör Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde ülkedeki tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı yürüyen protestoculara maskeli kişilerce düzenlenen saldırıyı protesto etti.
09.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:21
Hindistan'da yüzlerce öğrenci ve profesör Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde ülkedeki tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı yürüyen protestoculara maskeli kişilerce düzenlenen saldırıyı protesto etti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com