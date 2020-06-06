Hindistan vaka sayısında İtalya'yı geçti
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Hindistan vaka sayısında İtalya'yı geçti

Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 887 vakanın görülmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 236 bin 657'ye ulaşarak İtalya'yı geçti.

Hindistan vaka sayısında İtalya'yı geçti
06.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:29

Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 887 vakanın görülmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 236 bin 657'ye ulaşarak İtalya'yı geçti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetildiği Hindistan'da toplam vaka sayısı İtalya'yı geçti. Son 24 saatte 9 bin 887 vakanın kayıtlara geçtiği Hindistan'da toplam vaka sayısı 236 bin 657'ye ulaştı. Hindistan, böylece 234 bin 531 vakanın görüldüğü İtalya'yı geride bırakarak dünyada en çok vaka görülen 6. ülke oldu. Hindistan'da şuana kadar 6 bin 642 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD 1 milyon 965 bin 912 vaka ile ilk sırada yer alırken, 646 bin vaka ile Brezilya 2. sırada, 449 bin 834 vakanın görüldüğü Rusya 3. sırada, 288 bin 58 vaka ile İspanya 4. sırada ve 283 bin 311 vakanın görüldüğü İngiltere de 5. sırada yer alıyor.

Hindistan'da Pazartesi gününden itibaren, alışveriş merkezleri, restoranlar ve ibadet yerleri yeniden açılacak. Ülkede, konserler, spor etkinlikleri ve mitingler ise hala yasak. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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