Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor
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Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor

Hindistan parlamentosu ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere vatandaşlık verilmeden önce bu kişilerin "dini bir teste" tabi tutulmalarını öngören bir kanun tasarısını görüşmeye başladı. Ülkede 200 milyonu aşkın Müslüman nüfus bulunuyor. Tasarıya birçok Müslüman tepki gösterdi

09.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:44
Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor

parlamentosu ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere vatandaşlık verilmeden önce bu kişilerin "dini bir teste" tabi tutulmalarını öngören bir kanun tasarısını görüşmeye başladı.


Söz konusu tasarı yasalaşırsa Müslüman olmayan azınlıkların Hindistan vatandaşlığı almaları kolaylaştırırken, Müslümanların vatandaşlık alması zorlaşacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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