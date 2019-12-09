Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor

09.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:44

Hindistan parlamentosu ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere vatandaşlık verilmeden önce bu kişilerin "dini bir teste" tabi tutulmalarını öngören bir kanun tasarısını görüşmeye başladı.



Söz konusu tasarı yasalaşırsa Müslüman olmayan azınlıkların Hindistan vatandaşlığı almaları kolaylaştırırken, Müslümanların vatandaşlık alması zorlaşacak. Euronews.com'da Görüntüle