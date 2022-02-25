Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye girişimlerine başladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da kalan vatandaşlarının tahliye edilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hindistan basınındaki habere göre, Modi görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahaleye dair endişelerini dile getirirken, önceliklerinin Ukrayna'daki Hint vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeden çıkışları ve Hindistan'a dönüşleri olduğunu kaydetti.

Modi, Putin'e Ukrayna'da "şiddetin derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

"Hareket edebiliyorsanız batıya, sınırlara doğru ilerleyin"

Dışişleri Bakanı Harsh Vardhan Shringla ise Ukrayna'daki vatandaşlarına yardım etmek için Polonya, Romanya, Slovakya ve Macaristan ile temas halinde olduklarını belirtti.

Yeni Delhi'deki iletişim merkezlerine yoğun yardım talebi geldiğine işaret eden Shringla, Ukrayna'daki vatandaşlarına yönelik "Kendinizi zor bir durumda bulursanız güvenli bölgelerde kalmanızı tavsiye ediyoruz. Hareket edebiliyorsanız batıya, sınırlara doğru ilerleyin." ifadesini kullandı.

Shringla, Ukrayna'daki 20 bin Hindistanlıdan yaklaşık 4 bininin hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasından bu yana evlerine döndüğü bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Shringla, Hindistan'ın Ukrayna üniversitelerini ülkelerine dönen öğrencilere yardım etmek için çevrim içi faaliyetler yürütmeye ikna ettiğini kaydetti.

Polonya ve Macaristan üzerinden tahliye etmek için çalışma yürütüyor

Hindistan'ın Kiev Büyükelçiliği, hükümetin vatandaşlarını Polonya ve Macaristan üzerinden tahliye etmek için çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Ujgorod kenti yakınındaki vatandaşlara Macaristan sınırındaki Zahony Sınır Kapısı'na, Çernivtsi çevresindekilerin ise Polonya sınırındaki Porubne-Siret Sınır Kapısı'na yönelmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, belirtilen sınır kapılarına ulaşan Hindistan vatandaşlarının kontrol noktalarındaki yardım hattı numaraları vasıtasıyla kendileriyle iletişime geçebileceği kaydedildi.