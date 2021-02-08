Hindistan, Twitter'dan çiftçi protestolarına destek veren binden fazla hesabın daha kapatılmasını istedi

Hindistan, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, ülke çapında aylardır devam eden çiftçi protestoları ile ilgili paylaşımlarda bulunan 1178 hesabın daha kapatılmasını ya da engellenmesini istedi.

Hindistan, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, ülke çapında aylardır devam eden çiftçi protestoları ile ilgili paylaşımlarda bulunan 1178 hesabın daha kapatılmasını ya da engellenmesini istedi.

India Today dergisinin haberine göre Hindistan, ülkedeki çiftçi protestoları ile ilgili kışkırtıcı içerikler paylaştığı ve kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Twitter'dan çoğu yurt dışı kaynaklı 1178 hesabın kapatılmasını veya engellenmesini talep etti.

Haberde Hint güvenlik kurumlarının, ülkenin Pencap bölgesinde bağımsız devlet kurmayı amaçlayan Sih ayrılıkçı hareketi yanlılarına ait olduğunu iddia ettiği bu hesapların çoğunun Pakistan destekli olduğu kaydedildi.

Öte yandan Twitter, Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının talebinin sosyal paylaşım sitesinin kuralları ve yerel yasalar çerçevesinde değerlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, hesapların ancak Twitter kurallarını ihlal etmesi halinde kapatılabileceği, Hint kanunlarına göre paylaşımların yasa dışı bulunması halinde ise yalnızca ilgili içeriklerin yerel erişiminin engellenebileceği ifade edildi.

Twitter'ın açıklamasında söz konusu içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamına girdiği ve haber değeri taşıdığı gerekçesiyle engellenmeyeceği belirtildi.

Hindistan hükümeti, Twitter'a ihtar göndererek, talebini yerine getirmesi yönünde uyardı.

Twitter'ın söz konusu hesaplar ile ilgili işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor.

Sosyal medya ağının karara itiraz etme ve temyize taşıma hakkı bulunuyor.

Twitter, 30 Ocak'ta tartışmaya neden olan hashtag kullanıldığı, yalan ve provokatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 100 hesap ile 150 paylaşımı engellemişti.

Askıya alınan tüm hesaplar 2 Şubat'ta tekrar kullanıma açılmıştı.

Hindistan hükümeti Twitter'a en son 4 Şubat'ta 200'den fazla paylaşım ve hesabın kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere