Hindistan, Türk savunma şirketinin Pakistan için korvet inşa etmesinden rahatsız

Hindistan, Türk savunma şirketinin Pakistan için korvet inşa etmesinden rahatsız

Hindistan'ın, ezeli rakibi Pakistan'la ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Türk Anadolu Tersanesi'nin bu ülkede savunma alanında yaptığı ticari faaliyetleri yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi

04.10.2019 11:16
Hindistan, Türk savunma şirketinin Pakistan için korvet inşa etmesinden rahatsız

Hindistan'ın, ezeli rakibi Pakistan'la ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Türk Anadolu Tersanesi'nin bu ülkede savunma alanında yaptığı ticari faaliyetleri yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi.


Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 5 gemiyi kapsayan 2,3 milyar dolarlık ihale kazanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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