Hindistan turistlere yönelik Cammu Keşmir'e seyahat uyarısını kaldırıyor

Hindistan turistlere yönelik Cammu Keşmir'e seyahat uyarısını kaldırıyor

Hindistan Cammu Keşmir bölgesine turistlerin ve hacıların gitmemesi yönünde verdiği tavsiye kararını perşembe günü kaldırıyor

08.10.2019 22:36
Hindistan turistlere yönelik Cammu Keşmir'e seyahat uyarısını kaldırıyor

Hindistan Cammu Keşmir bölgesine turistlerin ve hacıların gitmemesi yönünde verdiği tavsiye kararını perşembe günü kaldırıyor.


Yeni Delhi yönetimi Müslümanların yoğunlukta olduğu özerk bölgenin sahip olduğu bazı hakları kaldırmasının ardından aldığı sıkı önlemleri yavaş yavaş gevşetmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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