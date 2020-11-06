Hindistan toplam korona virüs vakaları 8 milyona aştı
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Hindistan toplam korona virüs vakaları 8 milyona aştı

06.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:12
Hindistan toplam korona virüs vakaları 8 milyona aştı

Hindistan'da korona virüs yayılmaya devam ediyor.

Hindistan'da korona virüs yayılmaya devam ediyor. Ülkenin toplam korona vak'a sayısı 8 milyon 411 bin 724 'e yükseldi.

Hindistan'da korona virüs vak'alarının 8 milyon 411 bin 724 'e yükselirken korona virüsünden en çok etkilenen ülke sıralamasında 2. ülke olduğunu gördü. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 47 bin 638 vak'a tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam sayısı 8 milyon 411 bin 724 'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise Son 24 saatte ülkede görülen 670 koronda can kaybıyla toplam korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bin 29 oldu.

Resmi verilere göre Hindistan dünyada korondan en çok etkilenen ülkelerin sıralamasında 9 milyon 926 bin 330 vak'a sahip olan ABD'den sonra geliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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