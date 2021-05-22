Hindistan, sosyal medya şirketlerinden "Hindistan varyantı" ifadesini kullanmamalarını istedi
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Hindistan, sosyal medya şirketlerinden "Hindistan varyantı" ifadesini kullanmamalarını istedi

Hindistan, sosyal medya şirketlerinden 'Hindistan varyantı' ifadesini kullanmamalarını istedi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Hindistan varyantına" atıfta bulunan içerikleri kaldırmaları talimatını verdi.

Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Hindistan varyantına" atıfta bulunan içerikleri kaldırmaları talimatını verdi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) varyantı B.1.617 olarak kaydettiğini ve Hindistan'a atıfta bulunmanın yanlış olduğunu belirtti.

Sosyal medya şirketlerine verilen talimat, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından alınan bir hükümet emriyle aktarıldı.

Platformlardan, Kovid-19'un B.1.617 varyantını Hint ya da Hindistan varyantı olarak adlandıran, atıfta bulunan veya ima eden tüm içeriklerin derhal kaldırılması istendi.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 289 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 970 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 446 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 295 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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