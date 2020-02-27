: Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi

27.02.2020 20:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:21

Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.View on euronews

Haber Videosu