Hindistan sınırında Myanmar'dan kaçan mültecilere yönelik önlemler artırıldı
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Hindistan sınırında Myanmar'dan kaçan mültecilere yönelik önlemler artırıldı

13.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:28
Hindistan sınırında Myanmar'dan kaçan mültecilere yönelik önlemler artırıldı

Hindistan, Myanmar sınırında bulunan Mizoram, Nagaland, Manipur ve Arunaçul Pradeş eyaletlerinde mültecilerin geçişine engel olmak için alınan önlemleri sıkılaştırdı.

Hindistan, Myanmar sınırında bulunan Mizoram, Nagaland, Manipur ve Arunaçul Pradeş eyaletlerinde mültecilerin geçişine engel olmak için alınan önlemleri sıkılaştırdı.

Hindistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Myanmar sınırında bulunan eyaletlerden, ülkeye giriş yapmak isteyen mültecilere yönelik sıkı önlemler alınması istendi.

Hindistan'ın 1951 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ne ve 1967 tarihli Protokolü'ne taraf olmadığı için sınırdan geçen Myanmarlılara "mülteci" statüsü verme yetkisinin olmadığının altı çizildi.

Hint yetkililer, 4 Mart'ta aralarında polislerin de bulunduğu 8 Myanmarlının sınırı geçerek Hindistan'a sığınma talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Yetkililer, Myanmar'daki askeri darbeden bu yana sadece Mizoram eyaletine kaçan Myanmarlı mültecilerin sayısının 100'ü geçtiğini duyurmuştu.

Myanmar ile Hindistan'ın 1643 kilometrelik kara sınırı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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