Hindistan Serum Enstitüsü: Bizden Covid 19 aşısı temin edecekler sabırlı olsun
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Hindistan Serum Enstitüsü: Bizden Covid 19 aşısı temin edecekler sabırlı olsun

21.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:47
Hindistan Serum Enstitüsü: Bizden Covid 19 aşısı temin edecekler sabırlı olsun

Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) CEO'su Adar Poonawalla, Covid-19 aşı dozlarını Hindistan'dan temin etmek isteyen yabancı hükümetlerden sabırlı olmalarını istedi.

Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) CEO'su Adar Poonawalla, Covid-19 aşı dozlarını Hindistan'dan temin etmek isteyen yabancı hükümetlerden sabırlı olmalarını istedi.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olduğu ifade edilen Hindistan Serum Enstitüsü (SII) CEO'su Adar Poonawalla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili ülkeler ve hükümetler, COVISHIELD tedariğini beklerken, sabırlı olmanızı rica ediyorum. Serum Enstitüsü, Hindistan'ın önemli derecedeki ihtiyaçlarına öncelik vermeye ve bununla birlikte dünyanın geri kalanının ihtiyaçlarını dengelemeye yönlendirildi. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Covishield markalı, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından ortak geliştirilen aşı, Hindistan'da acil durum onayı aldı ve SII tarafından üretiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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