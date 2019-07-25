Hindistan sellerle boğuşmaya devam ediyor

Hindistan sellerle boğuşmaya devam ediyor

Hindistan'ın Assam eyaletinde geçen haftaki yoğun yağışların sebep olduğu sellerin etkisi halen sürüyor.

Hindistan sellerle boğuşmaya devam ediyor

Hindistan'ın Assam eyaletinde geçen haftaki yoğun yağışların sebep olduğu sellerin etkisi halen sürüyor.

Assam Afet İdaresi yetkilisi, eyalet genelindeki 3 bin 700 köyde 4 milyon 800 bin kişinin selden etkilendiğini söyledi. Bölgede yağışlar azalmasına rağmen selin etkisi hala devam ediyor. Selden kurtulanlar hayvanlarını da kurtarmak için çalışmalar yapıyor. - MUMBAİ

Kaynak: İHA
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