Hindistan Savunma Bakanı Mantri'den 'helikopter kazası' açıklaması
Hindistan Savunma Bakanı Raksha Mantri, dün meydana gelen ve Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi ve beraberindeki 11 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Hindistan Savunma Bakanı Raksha Mantri, dün meydana gelen ve Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi ve beraberindeki 11 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Bakanı Mantri, "Hindistan Hava Kuvvetleri, Hava Subayı Eğitim Komutanlığı Komutanı Mareşal Manvendra Singh başkanlığında helikopter kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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