Hindistan Savunma Bakanı Mantri'den 'helikopter kazası' açıklaması

Tek ısırığı 20 insanı öldürecek güçte! İşte dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı

Hindistan'daki helikopter kazasından acı haber! Aralarında Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşinin de olduğu 13 kişi hayatını kaybetti