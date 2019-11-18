Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'ler için ön ödemeyi yaptı
Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC CEO'su Sergey Çemezov, Hindistan'ın Rusya'dan almayı planladığı 5 adet S-400 hava savunma sisteminin ücretinin bir kısmını ödediğini duyurdu
18.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:49
Hindistan, Rusya'dan almayı planladığı 5 adet S-400 hava savunma sisteminin ücretinin bir kısmını ödedi.
Açıklama Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC CEO'su Sergey Çemezov'dan geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com