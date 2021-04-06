Hindistan, Quad ülkeleri ile Bengal Körfezi'nde düzenlenen tatbikata katılıyor
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Hindistan, Quad ülkeleri ile Bengal Körfezi'nde düzenlenen tatbikata katılıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Hindistan, Quad ülkeleri ile Bengal Körfezi'nde düzenlenen tatbikata katılıyor

YENİ Hindistan'ın Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) üyesi ülkelerle Bengal Körfezi'nde düzenlenen deniz tatbikatına katıldığı bildirildi.

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YENİ Hindistan'ın Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) üyesi ülkelerle Bengal Körfezi'nde düzenlenen deniz tatbikatına katıldığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Hindistan'ın doğusundaki Bengal Körfezi açıklarında düzenlediği tatbikatta Hindistan'ın yanı sıra ABD, Japonya ve Avustralya donanmalarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın, 3 gün sürmesi planlanan tatbikata INS Satpura ve INS Kiltan savaş gemileri ile "Boeing P8I" tipi uzun mesafe sahil güvenlik uçaklarıyla katılacağı kaydedildi.

Tatbikatın ülkeler arasında eş etkinlik, eş güdüm, eş işlerlik kabiliyetlerini artırmayı hedeflediği bildirilen açıklamada, "Hint donanmasının tatbikata katılımı, denizlerin serbestliği, Hint-Pasifik bölgesinde açık ve kapsayıcı iş birliği ile kurallara dayalı küresel düzen ideallerini, dost ülke donanmalarıyla paylaştığını göstermektedir." ifadesi yer aldı.

Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik alanında iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen Quad ülkeleri, ilk liderler arası zirve buluşmasını çevrim içi olarak 12 Mart'ta gerçekleştirmişti.

Uzmanlar, Quad grubunun, Çin'in bölgede artan etkisini dengelemeyi amaçladığı değerlendirmesini yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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