Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale

16.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:06

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolarda polis iki İslami üniversitede öğrencilere sert müdahalede bulundu. Protestolar diğer üniversitelerde de başladı.

Hindistan'da 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösterilerde, Jamia Millia İslamia Üiversitesi ve Aligarh Müslim Üniversitesi (AMU) kampüslerine müdahale eden polisin biber gazının yanı sıra gerçek mermi kullandığı ileri sürüldü. Üniversite yetkilileri ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, polisin üniversiteye zorla girdiğini, biber gazıyla müdahalede bulunduğu ve gerçek mermiyle öğrencilere ateş açması sonucu bir öğrencinin bacağından yaralandığını iddia etti. Öğrencilerin barışçıl eylemlerde bulunduğu, otobüs yakmak gibi şiddet eylemlerinin başka güçlerce itibarsızlaştırma girişimi olduğunu savundu. Jamia Millia ve AMU'da devam eden protestoların başka üniversitelerde de başladığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüs yangını-Göstericiler, çatışmaGeniş çaplı gösterilerden görüntüler

Kaynak: DHA