Hindistan polisinden Covid-19 duyarlılığını artırmak için virüs maskeli uyarı
Hindistan polisinden Covid-19 duyarlılığını artırmak için virüs maskeli uyarıView on euronews.
01.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:09
Hindistan polisinden Covid-19 duyarlılığını artırmak için virüs maskeli uyarıView on euronews
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Kaynak: Euronews.com