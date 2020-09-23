Hindistan pazarı Eskişehirli üreticileri bekliyor
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Hindistan pazarı Eskişehirli üreticileri bekliyor

23.09.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:41
Hindistan pazarı Eskişehirli üreticileri bekliyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, zengin ve keşfedilmesi gereken dış pazarların başında Hindistan'ın geldiğini belirterek, "Dünyanın en büyük nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da, ciddi bir satın alma gücü var.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, zengin ve keşfedilmesi gereken dış pazarların başında Hindistan'ın geldiğini belirterek, "Dünyanın en büyük nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da, ciddi bir satın alma gücü var. Başta şehrimiz sanayicilerinin bu pazarı iyi değerlendirmesi için çalışıyoruz" dedi.

ESO tarafından online düzenlenen 'Hindistan Pazarına Giriş ve Fırsatlar' seminerinde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üyelerimiz için ve onların katılımıyla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlarına erişim online seminerlerine Hindistan ile devam ediyoruz. Sayın büyükelçimize ve ataşelerimize katılımları için teşekkür ederiz. Hindistan bizler için önemli bir pazar. Karşılıklı yatırımların arttırılması, ikili işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi gerek. İhracatımızı arttırmak için her ortamı değerlendirmek zorundayız" dedi.

Seminere online ortamda Yeni Delhi'den katılan Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ise bir zamanlar tarım kenti olan Eskişehir'in bugün sanayiden yüzde 40 pay alan bir sanayi şehrine evrildiğini gözlemlediklerini belirterek, Eskişehirli iş insanlarının mutlaka Hindistan pazarında olması gerektiği vurguladı.

"Siz ne satmak isterseniz Hindistan almaya hazır" diyen Büyükelçi Torunlar, "Eskişehir-Hindistan köprüsünü kurmakta gecikmeyelim, Pandemiyi fırsata çevirelim. Ülkede 1,3 milyar nüfus var. Nüfus demek her türlü tüketici demektir. Burada iş yapmak isteyen Eskişehirli sanayicilere, ihracatçılara, tüccarlar kapımız her zaman açık, elimizden gelen yardımı sağlamak için hazırız" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Timur ve Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın Hindistan pazarı hakkında bilgi vererek, olası işbirliği alanları, ülkenin dış ticaret beklentileri, finans, ekonomi ve vergi mevzuatı konusunda çok detaylı bilgi verdiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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