Hindistan, Pakistan ve Nepal'den gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan, Pakistan ve Nepal'den gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulanacak

Hindistan, Pakistan ve Nepal'den gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da hükümet, Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonunun ülkedeki yayılışını engellemek üzere varıştan önceki 14 gün içinde Hindistan, Nepal ve Pakistan'da bulunan yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Japonya'da hükümet, Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonunun ülkedeki yayılışını engellemek üzere varıştan önceki 14 gün içinde Hindistan, Nepal ve Pakistan'da bulunan yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Covid-19 salgınında virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonu dünyayı alarma geçirirken, Japonya'da hükümet söz konusu riske karşı yeni bir tedbir kararı aldı. Virüsün Hindistan mutasyonunun ülkede yayılışını önlemek adına

Japonya'ya varışlarından önceki 14 gün içinde Hindistan, Nepal veya Pakistan'da bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişinin yasaklanacağı bildirildi. Son olarak bugün itibariyle yeniden giriş izni alarak Japonya'dan ayrılan daimi ikamet izni bulunan yabancı uyruklular ve aileleri ile Japon vatandaşlarının eş ve çocuklarının uygulamadan muaf tutulacağı öğrenilirken, özel daimi ikamet statüsüne sahip yabancı uyrukluların da yasak kapsamına alınmayacağı ifade edildi.

Sınır tedbirlerini artırmıştı

Normal şartlarda 35 ülke ve bölgeden dönenlerden kalkış ve varışta yapılan Covid-19 testinden alınan negatif sonucu ibraz etmelerini, 3 günlük karantina ve 2 haftalık ev izolasyonuna girmelerini talep eden Japonya geçtiğimiz hafta mutasyon endişesine karşı tedbirleri artırmış, Hindistan, Pakistan ve Nepal'den Japonya'ya dönenlerden belirlenen tesiste altı gün kalmalarının ve üçüncü ve son günde Covid-19 testi yaptırmalarının isteneceği duyurulmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hindistan, Pakistan ve Nepal'den gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:28:48. #1.14#

title