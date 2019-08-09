Hindistan, Pakistan ve Çin'in gölgesinde Keşmir sorunu
Popülist, ve saldırgan siyasetiyle adından sıkça söz ettiren Narendra Modi liderliğindeki Hindistan ile tarihi İpek Yolu projesini canlandırarak ülkesini dünyanın ticaret ve finans merkezi haline getirmeyi hedefleyen Şi Cinping liderliğindeki Çin, Keşmir dahil birçok konuda rekabet halinde
Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin liderliğini yaptığı Hindu milliyetçisi partinin çoğunlukta olduğu parlamento, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddeyi iptal etti. Böylece hem bölgenin özel statüsünün ortadan kalkmasının hem de Müslüman nüfusun çoğunlukta yaşadığı eyaletin ikiye bölünmesinin önü açıldı. Karara Pakistan'ın yanı sıra Çin'den de sert tepki geldi.
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