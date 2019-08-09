Hindistan, Pakistan ve Çin'in gölgesinde Keşmir sorunu

09.08.2019 08:59

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin liderliğini yaptığı Hindu milliyetçisi partinin çoğunlukta olduğu parlamento, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddeyi iptal etti. Böylece hem bölgenin özel statüsünün ortadan kalkmasının hem de Müslüman nüfusun çoğunlukta yaşadığı eyaletin ikiye bölünmesinin önü açıldı. Karara Pakistan'ın yanı sıra Çin'den de sert tepki geldi.

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