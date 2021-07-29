Hindistan, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki seçimleri protesto etti
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Hindistan, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki seçimleri protesto etti

Hindistan, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki seçimleri protesto etti
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan hükümeti, Pakistan yönetimi altındaki Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesindeki seçimleri protesto ettiklerini bildirdi.

Hindistan hükümeti, Pakistan yönetimi altındaki Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesindeki seçimleri protesto ettiklerini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagci, basın toplantısında, AJK'deki seçimleri kınayarak, "yasa dışı işgal altında olduğunu" savunduğu topraklarda yapılan "sözde seçimlerin, Pakistan'ın hayata geçirdiği maddi değişiklikleri kamufle etme girişiminden başka bir şey olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Bagci, seçimlerle ilgili Pakistan makamlarına güçlü protestoda bulunduğunu söyledi.

Pakistan'ın AJK bölgesinde 25 Temmuz'da düzenlenen Yasama Meclisi seçimlerini Başbakan İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) kazanmıştı.

Seçimlere 3,2 milyon seçmen yüzde 50'nin üzerinde katılım göstermişti.

Keşmir meselesi

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekildi. O dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların sonunda geçici ateşkesle Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusunda yüzde 20'lik kısım da Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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