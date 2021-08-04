Hindistan, Pakistan'ı ziyaret etmek isteyen yabancı gazetecilerin sınırdan geçişine izin vermedi
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Hindistan, Pakistan'ı ziyaret etmek isteyen yabancı gazetecilerin sınırdan geçişine izin vermedi

Hindistan, Pakistan'ı ziyaret etmek isteyen yabancı gazetecilerin sınırdan geçişine izin vermedi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, Hindistan'ın, İslamabad'ı ve Azad Cammu Keşmir'i ziyaret etmesi planlanan yabancı gazetecilere izin vermediğini bildirdi.

Pakistan, Hindistan'ın, İslamabad'ı ve Azad Cammu Keşmir'i ziyaret etmesi planlanan yabancı gazetecilere izin vermediğini bildirdi.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint yetkililerin, 5 yabancı gazetecinin sınırdan geçişine izin vermediğini belirtti.

Pakistan'ın yabancı basın mensuplarına Azad Cammu Keşmir'i ziyaret etmeleri ve haber yapmaları için daima izin verdiğine işaret eden Hüseyin, Hindistan'ın ise Cammu Keşmir için aynı şeyi asla yapmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hüseyin, yabancı gazetecilerin, Azad Cammu Keşmir Meclisi'nde, 5 Ağustos oturumuna katılmalarının planlandığını anımsattı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Hindistan'ın gazetecilere izin vermemesine tepki gösterdi.

Çok sayıda Pakistanlı bakan ve siyasetçi de sosyal medyadan Hindistan'ı kınayan paylaşımlarda bulundu.

Hindistan'ın, 5 Ağustos 2019'da, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça gerildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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