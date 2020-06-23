Hindistan, Pakistan'ı Yeni Delhi'deki büyükelçilik personel sayısını yarıya düşürmeye çağırdı Hindistan, İslamabad yönetiminin iki Hint personelini gözaltına alması sonrasında, Pakistan'a Yeni Delhi'de büyükelçilik olarak faaliyet gösteren Pakistan Yüksek Komisyonu'ndaki personel sayısını yarı yarıya azaltması çağrısında bulundu.

Hindistan, İslamabad yönetiminin iki Hint personelini gözaltına alması sonrasında, Pakistan'a Yeni Delhi'de büyükelçilik olarak faaliyet gösteren Pakistan Yüksek Komisyonu'ndaki personel sayısını yarı yarıya azaltması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hindistan hükümeti, Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'ndaki (Pakistan'ın) personel gücünü yarı yarıya indirmeye karar vermiştir. Hükümet aynı şekilde İslamabad'daki kendi varlığını da aynı oranda azaltacak." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Delhi yönetiminin, İslamabad'da iki Hint yetkilinin "silah zoruyla gözaltına alınması" sonrası aldığı kararı yetkililere ulaştırdığı belirtilen açıklamada, bu kararın 7 gün içinde uygulamaya gireceği kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan Yüksek Komisyonundaki yetkililer "casusluk faaliyetlerine karışmak ve terör örgütleriyle anlaşmaları sürdürmekle" suçlandı.

Pakistan ise 17 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yaptığı açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan temelsiz iddiaları güçlü şekilde kınadığını ve kati suretle reddettiğini bildirmişti.

Pakistanlı yetkililer, Hindistan Yüksek Komisyonunun şoförlüğünü yaptığı belirtilen iki kişinin bir yayaya çarptığını ve kazanın ardından kaçmaya çalıştığını açıklamıştı. Yetkililer, polisin önce aracı aradığını ve aracın içinde sahte döviz bulduğunu duyurmuştu. Söz konusu iki Hintli daha sonra Yüksek Komisyona gitmek üzere salıverilmiş ve iki ülke sınırının Hindistan tarafına geçmişti.

Hint makamları da dün iki yetkilinin ülkeye döndüğünü ve bu kişilerin Pakistan birimlerinin elinde gördüğü "muameleyi barbarca olarak" tarif etmişti.

Hint komutanlarının Çinli mevkidaşlarıyla sınırda gerilimin düşmesi için müzakere yürüttüğü bir zamanda, Yeni Delhi yönetiminin bu eyleminin sınır komşusu Pakistan ile arasındaki tansiyonu artırması bekleniyor.

Kaynak: AA