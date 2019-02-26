Hindistan: Pakistan'daki Terör Kamplarına Bir Operasyon Düzenledik

Hindistan hükümeti, ülkenin hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki "terör kamplarına" bir hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Pakistan ise olayda kayıp yaşanmadığını, "zamanında müdahale sonrası bombanın acele bir şekilde ormanlık alana bırakılmak zorunda kaldığını" duyurdu.

Bu açıklamayı yapan Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Twitter'da olay yerine ait olduğunu söylediği fotoğrafları da paylaştı.

https://twitter.com/OfficialDGISPR/status/1100231826348617728

Nükleer silah sahibi iki ülkenin güvenlik birimlerinin acil toplantıda olduğu bildiriliyor.

Bölgedeki son gerilimin fitili, 14 Şubat'ta Keşmir'de düzenlenen bir intihar saldırısı sonrası ateşlendi.

En az 40 Hint askerinin hayatını kaybettiği o saldırıyı Pakistan'da konuşlu bir örgüt üstlenirken, Yeni Delhi yönetimi, olaydan İslamabad'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Keşmir'deki gerilim neden çok tehlikeli?

Keşmir, Pakistan'ın bağımsızlığını kazanması ve bölgenin Hindistan ve Pakistan yönetimi arasında bölünmesinden bu yana iki ülke arasında bir gerilim kaynağı durumunda.

Bölgede ayrıca Çin'in de bir payı bulunuyor.

Keşmir'in aidiyeti, İngiliz yönetiminin sona erdiği ve ülkenin Hindu Hindistan ve Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Pakistan arasında ikiye bölündüğü 1947'den önce de tartışma konusuydu.

Keşmir'in Maharajası (Hükümdarı) bölgenin Hindistan'a mı yoksa Pakistan'a mı katılacağı konusunda tereddüt etti. Nihayetinde Hindistan'a katılmayı tercih edince, iki ülke, iki yıl devam edecek bir savaşa başladı.

Ateşkesin ardından, Pakistan bölgedeki askerlerini çekmeyi reddedince, Keşmir de ikiye bölündü.

Hindistan ve Pakistan mücadele ederken, Çin 1959'lerde Doğu Keşmir'i, Aksai Chin diye bilinen bölgeyi aşama aşama işgal etti.